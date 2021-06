Na evropskih borzah uvodoma rast

Frankfurt, 29. junija - Pomembnejše evropske borze so današnje trgovanje začele z rastjo osrednjih indeksov in se tako odbile od negativnih gibanj, ki so jih zabeležile azijske borze. Vlagatelji presojajo med močnim gospodarskim okrevanjem in novimi izbruhi okužb z različicami novega koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.