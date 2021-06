Novo mesto s festivali Rudi Potepuški, Novomeški poletni večeri in Novo mesto short

Novo mesto, 29. junija - Novo mesto bodo poleti zavzeli festival ulične umetnosti Rudi Potepuški, Novomeški poletni večeri in festival Novo mesto short, ki se posveča zbirkam kratke proze. Kot je za STA v imenu organizatorjev povedala Jedrt Jež Furlan iz založbe Goga, so letošnji izbor za nagrado novo mesto razširili tudi na tuje avtorje. Vsi festivali so brezplačni.