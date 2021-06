V Mariboru za popestritev dogajanja v mestu sejem na Grajskem trgu

Maribor, 29. junija - Z namenom ohraniti mikro sejemsko dejavnost v mariborskem mestnem jedru in popestriti dogajanje na trgih Mestna občina Maribor skupaj s podjetjem Snaga organizira Mariborski sejem. Ta bo vsak dan od danes do 4. julija med 10. in 20. uro potekal na Grajskem trgu. Obljubljajo pestro ponudbo, dogajanje bodo popestrili ulični glasbeniki.