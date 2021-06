Vreme: sončno in vroče

Ljubljana, 29. junija - Danes bo pretežno jasno, pihati bo začel jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 37 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V sredo bo sončno. Popoldne in zvečer je na severu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Še bo pihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 21, v alpskih dolinah okoli 11, najvišje dnevne od 26 do 33 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do vključno srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V noči na četrtek bodo zlasti v severni Sloveniji krajevne nevihte, prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka burja. V četrtek in petek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastajale bodo plohe in nevihte, ki bodo pogostejše sredi dneva in popoldne. Vročina bo popustila.

Vremenska slika: Nad Balkanom in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka, nad delom zahodne in srednje Evrope pa šibko ciklonsko območje. Z jugozahodnimi vetrovi k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno in poletno vroče bo. V Alpah bo možna kakšna nevihta.

Biovreme: Danes in sredo bo vpliv vremena večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne pa bo na počutje vplivala velika toplotna obremenitev.