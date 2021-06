Clippers v finalu zahoda izsilili še šesto tekmo

Phoenix, 29. junija - Košarkarji moštva Los Angeles Clippers so v finalu zahodne konference severnoameriške lige NBA izsilili še šesto tekmo. V Phoenixu so se veselili zmage s 116:102 in izid v boju na štiri zmage zmagah znižali na 2:3. V noči na četrtek se bo serija nadaljevala v Kaliforniji.