Tampa uspešno začela obrambo naslova

Tampa, 29. junija - Hokejisti moštva Tampa Bay Lightning so uspešno začeli obrambo naslova v severnoameriški ligi NHL. Na prvi tekmi finala za Stanleyjev pokal so kar s 5:1 premagali Montreal Canadiens in povedli z 1:0 v zmagah. Moštvi igrata na štiri zmage, druga tekma pa bo prav tako v Tampi v noči na četrtek.