V državi New York na pandemijo koronavirusa spominjajo le še maske

New York, 29. junija - Newyorški guverner Andrew Cuomo je sporočil, da so v nedeljo za covidom-19 v državi umrli le trije bolniki. Ameriška zvezna država z okrog 20 milijoni prebivalcev je doslej opravila 21 milijonov cepljenj in izvedla 58 milijonov testov na koronavirus.