Newyorške borze končale neenotno

New York, 28. junija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Indeksa S&P 500 in Nasdaq sta se dvignila na nove rekordne vrednosti, medtem ko vlagatelji ključne ekonomske podatke pričakujejo pozneje v tem tednu. Indeks S&P 500 je tako posloval najbolj uspešno od februarja. Indeks Dow pa je izgubil slabega pol odstotka vrednosti.