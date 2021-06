Španija za četrtfinale v podaljšku strla Hrvaško

Koebenhavn, 28. junija - Hrvaška in španska nogometna reprezentanca sta se na stadionu Parken v Koebenhavnu pomerili za mesto v četrtfinalu. Rezultat po rednem delu je bil 3:3 (1:1), v podaljšku pa so bili uspešnejši Španci, ki so si s končnim izidom 5:3 zagotovili uvrstitev med najboljših osem reprezentanc. V podaljšku sta zadela Alvaro Morata in Mikel Oyarzabal.