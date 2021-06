Logar v Rimu izpostavil pomen okrepljenega sodelovanja v boju proti IS

Rim, 28. junija - Minister za zunanje zadeve Anže Logar se je danes udeležil ministrskega zasedanja globalne koalicije proti skrajni skupini Islamska država (IS) v Rimu in poudaril pomen okrepljenega sodelovanja proti IS. Med drugim se je sestal z državnim sekretarjem ZDA Antonyjem Blinknom in generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom.