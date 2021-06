Moskvo prizadela obilno deževje in silovit veter

Moskva, 28. junija - Rusko prestolnico Moskva sta danes prizadela obilno deževje in silovit veter. Po poročanju ruske tiskovne agencije Tass so zaradi dežja poplavljene številne ulice ter ena od postaj podzemne železnice na vzhodu mesta, silovit veter pa je podiral drevesa in reklamne panoje. Poškodovanih je bilo več izložb v mestu.