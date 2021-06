Pogrešajo 51-letno Sonjo Sever iz Maribora

Ljubljana, 28. junija - Mariborski policisti prosijo za informacije o 51-letni Sonji Sever iz Maribora, ki jo pogrešajo od nedelje zvečer. Visoka je 164 centimetrov, močnejše postave in rdeče-rjavih las. Nazadnje so jo videli na Pajkovi ulici v Mariboru, so sporočili s policijske uprave Maribor.