Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 28. junija - Indeks SBI TOP je danes izgubil 0,20 odstotka in trgovanje sklenil pri 1134,99 točke. Borzni posredniki so sklenili za nekaj več kot 352.000 evrov poslov. Najbolj prometne so bile delnice Krke, katerih tečaj je ostal nespremenjen. Največ so izgubile delnice Petrola, in sicer 0,45 odstotka.