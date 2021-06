Rusija in Kitajska podaljšujeta pogodbo o sodelovanju

Moskva/Peking, 28. junija - Predsednika Rusije in Kitajske, Vladimir Putin in Xi Jinping, sta se danes v video pogovoru dogovorila za podaljšanje pogodbe o prijateljskem sodelovanju med državama za nadaljnjih pet let, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pozdravila sta vse tesnejše vezi med državama in "stabilizacijsko vlogo" njunih odnosov v svetu.