GZS z nekaj pripombami pozdravlja predlog novega zakona o varstvu potrošnikov

Ljubljana, 28. junija - Predlagani novi zakon o varstvu potrošnikov, ki je končal enomesečno javno obravnavo, po oceni GZS sledi načelu večje preglednosti in enotnega urejanja tematike varstva potrošnikov in nepoštenih poslovnih praks v enem zakonu, kar bo podjetjem omogočilo lažjo uporabo predpisa v praksi. Na predlog pa so podali nekaj pripomb.