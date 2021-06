Bruselj posodobil okvir za varnost in zdravje pri delu

Bruselj, 28. junija - Evropska komisija je danes sprejela strateški okvir EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2021-2027, s čimer obnavlja svojo zavezo posodobitvi pravil na tem področju, so sporočili iz Bruslja. Prepričani so, da bo institucije EU, države članice in socialne partnerje spodbudil k skupnim prednostnim nalogam za zaščito delavcev.