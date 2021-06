Hoteli v slovenski Istri dobro zasedeni

Portorož/Izola/Koper, 28. junija - Ob začetku glavne poletne turistične sezone so hotelske zmogljivosti v slovenski Istri dobro zasedene. V Portorožu so bili odprti hoteli minuli vikend polno zasedeni. Medtem tudi v Izoli hotel Delfin "poka po šivih", v hotelu Grand Koper pa beležijo 90-odstotno zasedenost. Tudi obeti za nadaljevanje poletja so spodbudni.