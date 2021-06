Objavljen razpis v podporo vizualnim umetnikom na mednarodnih dogodkih

Ljubljana, 28. junija - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za zbiranje predlogov za predstavitev vrhunske slovenske umetniške produkcije s področja sodobnih vizualnih umetnosti v tujini, in sicer na osrednjih mednarodnih umetniških sejmih in festivalih v Evropi. Razpis je odprt do 30. septembra.