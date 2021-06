Pahor za novega ustavnega sodnika predlaga Janeza Kranjca

Ljubljana, 28. junija - Predsednik republike Borut Pahor je danes predsedniku DZ Igorju Zorčiču posredoval predlog, v katerem za ustavnega sodnika predlaga izrednega člana Slovenske akademije znanosti in umetnosti, zaslužnega profesorja na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti Janez Kranjca, so sporočili iz urada predsednika republike.