Gibanje opozarja na kršenje pravice dostopa do javne oskrbe s pitno vodo

Ljubljana, 28. junija - V Sloveniji je več kot 140.000 prebivalcem kršena ustavna pravica dostopa do javne oskrbe s pitno vodo, opozarjajo v Gibanju za pitno vodo, ki je pobudnik referenduma o noveli zakona o vodah. Spomnili so, da so gradnji vodne infrastrukture namenjena tudi sredstva sklada za vode, ki pa jih želi vlada preusmeriti v redno vzdrževanje vodotokov.