V Celju in Žalcu še vedno težave pri ravnanju s komunalnimi odpadki

Celje, 28. junija - Celjski medobčinski inšpektorat in redarstvo je v okviru poostrenega nadzora ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je prejšnji teden na več lokacijah v Celju in Žalcu izvedel skupaj s komunalnim podjetjem Simbio, ugotovil, da ljudje pogosto ne vedo, kaj odlagati v rumen in kaj v zelen zabojnik. Ponekod odpadkov še vedno tudi ne ločujejo.