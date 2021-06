V Nemčiji maja najhitrejša rast cen uvoza v skoraj 40 letih

Berlin, 28. junija - Nemčija je maja zabeležila najhitrejšo rast cen uvoza po oktobru 1981, je danes objavil nemški statistični urad Destatis. V medletni primerjavi so se zvišale za 11,8 odstotka, potem ko so že aprila porasle za 10,3 odstotka, so izračunali nemški statistiki. V mesečni primerjavi je bila rast cen uvoza maja 1,7-odstotna, aprila pa 1,4-odstotna.