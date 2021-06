Fortenova nadaljuje prodajo svojih podjetij

Zagreb, 28. junija - Hrvaška skupina Fortenova nadaljuje čiščenje portfelja, saj se želi osredotočiti na tri poslovne segmente - maloprodajo, prehrano in proizvodnjo, poročajo tuji mediji. Potem ko se je umaknila iz gradbeništva, turizma in dejavnosti zamrznjene hrane, zdaj prodaja še največjega proizvajalca soli na Hrvaškem Solano Pag in vinsko klet Mladina Plus.