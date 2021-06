Ljubljana, 28. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe.

Na mejnem prehodu Dragonja je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Sečovlje je za osebna vozila pri vstopu v državo čakalna doba pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je za vstop v državo z osebnimi vozili čakalna doba do ene ure, za tovorna vozila pa več kot dve uri.

Na mejnem prehodu Gruškovje je pri vstopu v državo za osebna vozila čakalna doba okoli pol ure, za tovorna vozila pa ena ura.

Na mejnem prehodu Zavrč je čakalna doba za tovorna vozila ob vstopu v državo do pol ure.

Mejni prehod Holmec bo zaradi prireditve zaprt danes do 22. ure. Obvoz preko mejnega prehoda Vič.

Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet med Celjem center in Celjem zahod proti Ljubljani.

V turistični sezoni do prvega konca tedna v septembru velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Cesta Ljubljana - Črna vas bo predvidoma do konca avgusta zaprta pri križišču z Ižansko cesto. Obvoz po lokalnih cestah.

Cesta Stari trg - Loški Potok bo zaprta pri Markovcu predvidoma do konca julija.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše v smeri Zadobrove promet poteka po dveh zoženih pasovih. Zaprt pa je tudi izvoz Tomačevo iz smeri Zadobrove. Tranzitni promet je za tovorna vozila nad tremi tonami in pol ter avtobuse med Štajersko in Primorsko je prepovedan.

Na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik bo do 30. junija, dnevno med 7. in 17. uro, popolna zapora pri Hrastniku.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si