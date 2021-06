Krimovke četrte v evropskem pokalu

Pariz, 28. junija - Balinarke ljubljanskega Krima so na zaključnem turnirju evropskega klubskega pokala v francoskem Saint Vulbasu zasedle četrto mesto. V velikem finalu je domači St. Vulbas premagal hrvaški ŠB Čavle in osvojil evropsko krono, v boju za bron pa je so krimovke s 4:14 klonile proti italijanskemu prvaku Forti Sani in zasedle četrto mesto.