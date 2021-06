ZN opozarjajo na pomanjkljivo ukrepanje nacionalnih oblasti zaradi nasilja nad migranti

Dunaj, 28. junija - Migranti, ki se iz svojih držav v boljše življenje skušajo prebiti s pomočjo organiziranih tihotapskih mrež, so v tranzitu ali ujetništvu pogosto izpostavljeni skrajnemu nasilju, mučenju, posilstvom in ugrabitvam, nacionalni organi pregona pa kljub resnosti teh kaznivih dejanj ne ukrepajo v zadostni meri, opozarja Urad ZN za droge in kriminal.