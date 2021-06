Od danes do četrtka bo glasba odmevala z ladjic in nabrežij Ljubljanice

Ljubljana, 28. junija - Po okriljem Festivala Ljubljana bodo opoldne odprli Ljubljana Festival na Ljubljanici, ki bo ponudil komorne koncerte na turističnih ladjicah, ki vozijo po reki prestolnice. Festival se bo začel na Dvornem trgu in barki Barjanki, ki bo obiskovalce popeljala do Gallusovega nabrežja, sklenil pa se bo v četrtek na Mesarskem mostu in ladji Zeleni zmaj.