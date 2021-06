Sindikat KS 90 poziva k zagotavljanju ustreznih pogojev dela v vročini

Ljubljana, 28. junija - V Obalni sindikalni organizaciji - KS 90 so danes izrazili ogorčenje zaradi pogojev dela, ki so jim "kljub ekstremnemu vročinskemu valu" izpostavljeni delavci v številnih delovno intenzivnih gospodarskih panogah. Izpostavili so gostinstvo in turizem, gradbeništvo, cestni potniški promet in druge panoge ter pozvali k zagotavljanju ustreznih razmer.