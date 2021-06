S sedmim blokom Termoelektrarne Brestanica se Posavje po besedah Janše utrjuje kot osrednja energetska regija

Brestanica, 28. junija - V Termoelektrarni Brestanica so danes odprli nov, sedmi plinski blok. Slovesnosti se je udeležil tudi premier Janez Janša, ki je dejal, da se Posavje s to naložbo "še bolj utrjuje kot osrednja slovenska energetska regija". Pomembno se mu zdi, da je novi blok ekološko sprejemljiv in ekonomsko učinkovit.