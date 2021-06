Strokovnjaki za razogljičenje področja hlajenja in gretja stavb

Portorož, 28. junija - Poraba električne energije za hlajenje in ogrevanje stavb bi se do leta 2050 lahko potrojila, zato je nujno tudi razogljičenje stavb oz. njihovega ogrevanja in hlajenja, so ugotavljali udeleženci mednarodne konference Slovenskega združenja za energetiko. Med drugim so poudarili, da je razogljičenje priložnost, a za to potrebujemo politično voljo.