Na 39. Festivalu Radovljica prvič v sodobnem času stvaritve Eduarda de Lannoyja

Radovljica, 28. junija - V Radovljici bodo med 6. in 22. avgustom na 39. Festivalu Radovljica izvedli deset koncertov z glasbo od 9. do 19. stoletja. Nekateri sporedi bodo posvečeni Bachu, Buxtehudeju, Dowlandu, Dufayju, Telemannu in Salomoneju Rossiju. Po besedah umetniškega vodje festivala Domna Marinčiča bodo prvič v sodobnem času izvedli stvaritve Eduarda de Lannoyja.