Vreme: jasno in vroče

Ljubljana, 28. junija - Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 36 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo pretežno jasno, pihati bo začel jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija.

Opozorilo: Do vključno srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V sredo bo še sončno in vroče. Popoldne in zvečer predvsem na severu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Ponekod bo pihal jugozahodnik.V četrtek kaže na osvežitev s plohami in nevihtami.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Balkanom in Sredozemljem je območje enakomernega zračnega tlaka. Od jugozahoda priteka k nam suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Pretežno jasno in poletno vroče bo.

Biovreme: Danes in v torek bo vpliv vremena večinoma ugoden. Sredi dneva in popoldne bo na počutje vplivala velika toplotna obremenitev.