Izšla knjiga Magnumovih fotografov o letu 2020

New York, 28. junija - Izšla je knjiga Magnum 2020, v kateri so zbrane fotografije, ki so jih v minulem, nemirnem pandemijskem letu posneli fotografi priznane agencije Magnum, poroča portal Artdaily. V času, ki ga je zaznamovalo zaprtje, je bilo namreč treba najti nove načine in poti dokumentiranja ter na novo premisliti strukture moči in prioritete v družbi.