V Somaliji džihadisti ubili najmanj 12 ljudi

Mogadiš, 28. junija - Džihadistična skupina Al Šabab je v nedeljo v napadu na mesto in vojaško oporišče v osrednji Somaliji ubila najmanj 12 ljudi, so sporočile lokalne oblasti. Na severu države pa so v nedeljo usmrtili tudi 21 borcev Al Šabab, ki so jih spoznali krive članstva v skupini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.