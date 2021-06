Po zrušitvi stavbe v Miamiju devet mrtvih, pogrešajo še več kot 150 ljudi

Miami, 28. junija - Reševalci so v ponedeljek zjutraj, pet dni potem, ko se je v predelu Miamija Surfside delno porušila stanovanjska zgradba, nadaljevali z iskanjem preživelih. Do nedelje zvečer so potrdili devet smrtnih žrtev, vendar pa še vedno pogrešajo več kot 150 ljudi.