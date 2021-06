Dele severozahoda ZDA zajel vročinski val

Portland, 27. junija - Dele ZDA ob tihomorski obali je zajel vročinski val, ki s seboj prinaša rekordne temperature. V Portlandu v zvezni državi Oregon so denimo v soboto namerili 42 stopinj Celzija. Nacionalni meteorološki urad (NWS) je izdal opozorilo pred vročino za skoraj celotni državi Washington in Oregon. Prizadeti so tudi deli Kalifornije in Idaha.