Srbkinje drugič evropske prvakinje

Valencia, 27. junija - Srbkinje so drugič evropske prvakinje. Članice srbske reprezentance so v dvorani Pabellon Municipal Fuente de San Luis v Valencii v finalu letošnjega eurobasketa za ženske s 63:54 (14:11, 31:26, 48:40) premagale Francozinje za naslov najboljših košarkaric stare celine. Slovenke so tekmovanje sklenile na desetem mestu.