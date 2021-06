Rimini, 27. junija - Brazilska odbojkarska reprezentanca je zmagovalka letošnje lige narodov. V finalu so varovanci Renana Dal Zotta ugnali Poljsko s 3:1 (-22, 23, 16, 14). S tem so prišli do desete lovorike v tekmovanju, ki od leta 2018 poteka v zdajšnji podobi.