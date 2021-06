Začenja se 15. Festival gorniškega filma

Domžale, 28. junija - V Domžalah se bo danes začel jubilejni, 15. Festival gorniškega filma. Vse do nedelje se bo zvrstilo 33 filmov iz 19 držav v štirih kategorijah: alpinizem, plezanje, gorska narava in kultura ter gore, šport in avantura. Še nikoli do zdaj ni bilo na ogled toliko filmov o divjih živalih, pečat bodo dodale epske zgodbe iz Himalaje.