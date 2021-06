V Albaniji v streljanju med hotelirji štirje mrtvi

Skader, 27. junija - V streljanju na plaži na severu Albanije je ponoči prišlo do streljanja, v katerem so umrli štirje moški, še dva pa sta bila ranjena, je sporočila albanska policija. Spor je izbruhnil med dvema družinama, ki vodita hotele na plaži Velipoje v bližini mesta Skader, zaradi postavitve šotorov in ležalnikov.