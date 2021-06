Ljubljana, 27. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so ceste suhe in normalno prevozne, razen kjer potekajo dela. Na mejnih prehodih je promet za osebna vozila pri vstopu povečan, ponekod so čakalne dobe daljše od ene ure.

Na mejnem prehodu Dragonja je za vstop v državo z osebnim vozilo čakalna doba okoli ure in pol, za izstop pa okoli pol ure.

Na mejnem prehodu Petrina je čakalna doba ob vstopu v državo med eno in dvema urama, za izstop pa okoli eno uro.

Na mejnem prehodu Gruškovje je čakalna doba za vstop eno uro, za izstop pa tri četrt ure.

Na mejnem prehodu Sečovlje je čakalna doba za vstop v državo do ene ure.

Na mejnem prehodu Jelšane je čakalna doba za vstop v državo do tri četrt ure.

V Črnomlju bo zaradi Jurjevanja zaprta cesta Črnomelj-Kanižarica do 28. junija do 2. uri.

Danes med 8. in 21. uro velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol. Na Primorskem omejitev velja do 22. ure.

V turistični sezoni, torej do prvega konca tedna v septembru, velja omejitev za tovorna vozila tudi ob sobotah.

Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta.

Na ljubljanski severni obvoznici zaradi obnove vozišča med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše promet v obe smeri poteka po dveh zoženih pasovih. Tranzitni promet je za tovorna vozila nad 3,5 t in avtobuse med Štajersko in Primorsko v obe smeri preusmerjen na ljubljansko vzhodno in južno obvoznico.

Na cesti Trbovlje-Boben-Hrastnik bo do 30. junija med 7. in 17. uro vsak dan popolna zapora pri Hrastniku.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si