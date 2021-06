Janša spomnil na pomen osamosvojitvenih dogodkov v Ormožu

Ormož, 27. junija - Predsednik vlade Janez Janša se je danes udeležil slovesne obeležitve 30. obletnice bojnih spopadov med osamosvojitveno vojno na območju Ormoža. Pri tem je dogajanje v Ormožu primerjal z bitko med Špartanci in Perzijci pri Termopilah pred skoraj 2500 leti in dodal, da so v Ormožu pred 30 leti dosegli več kot Špartanci, so sporočili iz Ukoma.