Na postaji v Kentu našli tajne dokumente britanskega obrambnega ministrstva

London, 27. junija - Nek človek je v torek na avtobusni postaji v britanskem Kentu našel občutljive tajne dokumente britanskega obrambnega ministrstva in vojske. Med drugim so vsebovali informacije o morebitni prisotnosti britanske vojske v Afganistanu po umiku mednarodnih sil in o pripravah na prečkanje britanskega rušilca skozi Črno morje sredi tega tedna.