Logar na zasedanju globalne koalicije proti IS v Rimu

Rim, 28. junija - Zunanji minister Anže Logar se bo danes udeležil srečanja zunanjih ministrov globalne koalicije proti skrajni skupini Islamska država (IS) v Rimu. Ministri okoli 80 držav bodo govorili o aktivnostih koalicije za stabilizacijo razmer v Siriji in Iraku, preprečevanju financiranja IS in razmerah v Afriki, napovedujejo na zunanjem ministrstvu.