Otrok po utapljanju v bazenu v življenjski nevarnosti

Ljubljana, 27. junija - V soboto nekaj pred 14. uro so policijo obvestili, da se je v enem izmed bazenov na območju ljubljanskih Most utapljal otrok. Ta je potreboval zdravniško pomoč in so ga odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer ostaja na zdravljenju. Njegovo življenje je ogroženo, so danes sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.