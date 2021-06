Število žrtev zrušenja stavbe na Floridi naraslo na pet

Miami, 27. junija - Število smrtnih žrtev po zrušenju stanovanjske stavbe na Floridi je naraslo na pet, potem ko so reševalci pod ruševinami v soboto popoldne po lokalnem času našli še eno žrtev. Število vseh, ki so uradno pogrešani, znaša 156, operacija iskanja in reševanja pa se po navedbah pristojnih nadaljuje.