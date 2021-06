Vreme: Sončno

Ljubljana, 27. junija - Danes bo sončno, popoldne je v goratem svetu možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 10, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj Celzija.

Opozorilo: Od ponedeljka do srede bo v popoldanskem času po nižinah velika toplotna obremenitev.

Obeti: V torek in sredo bo pretežno jasno in zelo vroče. Ponekod bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo in Alpami je območje enakomernega zračnega tlaka. Nad naše kraje z vetrom zahodnih smeri doteka spet postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Sončno in vroče bo, predvsem v osrednjih Alpah bo popoldne nastalo nekaj ploh ali neviht. V ponedeljek bo pretežno jasno.

Biovreme: V nedeljo bodo le najbolj občutljivi ljudje imeli z vremenom povezane težave. V ponedeljek bo vpliv vremena na počutje večinoma ugoden in spodbuden. Sredi dneva in popoldne bo velika toplotna obremenitev.