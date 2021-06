Janša v Bovcu: Slovenija je pred 30 leti zmagala s pametjo

Bovec, 27. junija - Slovenija je bila v času osamosvajanja sama, vendar je zaradi odločitve na plebiscitu vztrajala, je na sobotni slovesnosti v Bovcu poudaril premier Janez Janša. "Zelo malo držav na svetu je nastalo na takšen način, da so jih ljudje izglasovali na plebiscitu in to s takšno večino," je ocenil in dodal, da je Slovenija pred 30 leti zmagala s pametjo.