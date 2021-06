Hrvaška zaradi koronske okužbe izgubila Perišića

Zagreb, 27. junija - Hrvaški nogometni reprezentant Ivan Perišić je bil pozitiven na rednem testiranju na novi koronavirus, zato je moral za deset dni v samoosamitev, je sporočila Hrvaška nogometna zveza (HNS). To pomeni, da v tem času tudi ne bo mogel igrati na evropskem prvenstvu. Vsi preostali reprezentanti, člani strokovnega štaba in delegacije so negativni.