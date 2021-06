Phoenix le še ena zmaga loči od finala NBA

Los Angeles, 27. junija - Košarkarji Phoenix Suns so le še eno zmago oddaljeni od nastopa v velikem finalu severnoameriške lige NBA. Četrto tekmo finala zahoda proti Los Angeles Clippers so v gosteh dobili s 84:80 in v boju na štiri zmage povedli s 3:1. Tokrat se je najbolj izkazal DeAndre Ayton z 19 točkami, 22 skoki in štirimi blokadami.